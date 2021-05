PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 mai WTA Strasbourg

Notre pronostic : victoire d’Alexandrova face à Clara Burel (1.47)

A 20 ans, la Française réalise une très belle saison sur le circuit secondaire avec deux finales à Poitiers et à Oeiras, et un titre la semaine dernière à Saint-Gaudens. Clara pratique un très beau tennis et est en pleine confiance mais la marche pour performer sur le circuit principal est haute. Elle vient quand même de s’en sortir au premier tour face à Gracheva en deux sets. Une autre Russe se dresse sur son chemin. Ekaterina Alexandrova est en recherche de confiance et de résultats. Cette saison son meilleur résultat est une demi-finale à Melbourne pour le Gippsland Trophy. Elle y avait notamment éliminé Swiatek et Halep. La 33e à la WTA est capable de très bien jouer. Elle vient de sortir l’Américaine Davis en deux manches. Elle part favorite de cette rencontre et je la vois l’emporter et maîtriser la jeunesse de Clara Burel. Un pari coté à 1.47 !

Les autres options :

Victoire de Cirstea face à Zhang (1.32)

Victoire de Sara Errani face à Porrizas-Diaz (1.50)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.91