PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 mars – Qualifications EURO 2024

Mon pronostic : l’Italie gagne à Malte par au moins deux buts d’écart (1.30)

Battue par l’Angleterre, l’Italie aurait pu prendre un point à domicile après une bonne seconde période. On le sait, la Squadra Azzurra est en pleine reconstruction après sa non-qualification pour la Coupe du Monde. Pas d’inquiétude non plus à avoir, les deux premières places étant synonymes de qualifications directes pour l’EURO. Les Italiens se déplacent chez leur voisin. Malte vient de s’incliner logiquement en Macédoine du Nord (2-1) et ne devrait pas représenter une menace pour l’Italie. Je pense que cette dernière va s’imposer et même par au moins deux buts d’écart. Un pari qui me paraît sans risque pour gonfler un combiné.

Les autres options :

Le Danemark gagne au Kazakhstan (1.24)

L’Angleterre bat l’Ukraine (1.24)

Le Portugal gagne au Luxembourg par au moins deux buts d’écart (1.33)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.66