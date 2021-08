PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 août - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Dortmund bat Hoffenheim (1.45)

Après une belle victoire 5-2 face à Francfort en ouverture de la saison grâce à un Erling Haaland stratosphérique (2 buts et 3 passes décisives), Dortmund s'est fait surprendre à Fribourg (défaite 2-1) lors de la 2e journée. J'évoquerais la thèse de l'accident et je suis convaincu que le BVB va de nouveau offrir une très belle victoire à son public contre Hoffenheim, trop irrégulier: prolongation contre les amateurs du Viktoria Cologne en Coupe d'Allemagne et nul à domicile (2-2) face à l'Union Berlin mais brillant vainqueur 4-0 à Augsburg. Si l'attaquant Norvégien joue à son niveau, je ne vois pas comment les visiteurs pourront lui résister.

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

Udinese bat Venezia (1.68)

Belupo bat Drogavoljac en Croatie (1.35)

Cote totale des trois paris sûrs: 3.29

Pariez sur Dortmund - Hoffenheim ici