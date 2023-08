PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 août - Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Le Havre (1.42)

Le Stade Rennais se positionne clairement comme l'un des principaux outsiders de cette saison de Ligue 1. Les Bretons se sont montrés particulièrement actifs au cours de ce mercato, en enregistrant notamment les arrivées de Le Fée, Blas ou encore Matic. De quoi être ambitieux pour cet exercice qui offre 4 places qualificatives en Ligue des Champions. Très larges vainqueurs de Metz pour débuter (5-1), les Rennais ont été entreprenants à Lens, où ils ont partagé les points (1-1). À l'inverse, Le Havre vit un mois d'août assez compliqué avec d'abord un nul arraché dans les ultimes instants à Montpellier (2-2) puis une défaite à domicile face à Brest (1-2). Les Normands ont logiquement besoin de temps pour s'adapter au niveau de l'élite. Rennes devrait ainsi s'imposer sur sa pelouse.

Pariez sur Rennes - Le Havre ici !

Les autres options :

Nice ne perd pas face à Lyon (1.29)

Montpellier ne perd pas face à Reims (1.37)

Clermont ne perd pas face à Metz (1.26)

Naples bat Sassuolo (1.34)

Valence ne perd pas face à Osasuna (1.20)

Le Bayern Munich bat Augsbourg et plus de 2,5 buts dans le match (1.22)

Manchester City gagne à Sheffield et plus de 1,5 but dans le match (1.26)

Le Sporting bat Famalicao (1.22)

Cote totale des neuf paris sûrs : 9.54