PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 avril - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter s'impose à Bologne (1.40)

Match capital pour l'Inter ce soir à Bologne ! En effet, les Milanais vont enfin pouvoir disputer leur match en retard qui, en cas de victoire, leur permettrait de passer devant leur rival Rossonero à quatre journées de la fin de la Série. Si l'Inter gagne à Bologne, elle aura son destin en main pour aller chercher le Scudetto. Les Rossoblù, qui n'ont plus rien à craindre ni à espérer, ne devraient pas être motivés à 100 % pour contrecarrer les projet Intéristes... et même s'ils l'étaient, cela ne suffirait sûrement pas. En effet, les partenaires de Dzeko et Martinez comptent 70 % de victoires à Bologne en douze ans (sept succès, trois nuls et aucune défaite) et leur bilan en déplacement cette saison est révélateur: neuf victoires, six nuls et une seul revers ! Alors banco sur l'Inter !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

La Fiorentina bat l'Udinese (1.72)

Salzbourg ne perd pas à Graz (1.21)

Wolfsberger ne perd pas contre l'Austria de Vienne (1.32)

Cote totale pour les quatre pari sûrs: 3.85

