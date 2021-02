PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 février Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: le Bayern bat Cologne par au moins 2 buts d’écart et Lewandowski marque (1.58 via MYMATCH)

Après deux matches sans victoires (nul contre Bielefeld et défaite à Francfort), le Bayern a très bien réagi en s’imposant 4-1 sur la pelouse de la Lazio en 1/8 de finale aller de la Ligue des champions. Le venue de Cologne (14e) à Munich devrait permettre au leader de Bundesliga de commencer une nouvelle série victorieuse. Notez qu’en dix ans les Bavarois ont battu leurs adversaires du jour douze fois sur treize pour un nul en 2016. Et sur ses douze succès, neuf ont été acquis par au moins deux buts d’écart. Et sur les douze derniers matches du Bayern en championnat d’Allemagne, Lewandowski a décisif à quatorze reprises, ne restant muet que lors de la victoire 1-0 sur la pelouse du Hertha Berlin. Je vous propose donc un MYMATCH ultra sécurisé sur cette rencontre: le Bayern s’impose par plus d’un but d’écart et l’attaquant polonais marque (1.58).

Fiabilité : 75 %

