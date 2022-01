PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 janvier - Coupe du monde - Asie

Notre pronostic: l'Australie bat le Vietman par au moins deux buts d'écart (1.42)

Depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde 2022, zone Asie, l'Australie (3e) n'a perdu qu'une seule rencontre (2-1 au Japon) alors que le Vietnam, lanterne rouge, compte six revers en six journées lors du 3e tour. A l'aller à Hanoï, les Aussies se sont imposés 1-0 et devraient confirmer ce résultat devant leur public. Dans l'histoire, le Vietnam n'a battu qu'une seule fois l'Australie pour deux nuls et onze défaites. Dans ces conditions, je ne vois pas comment le favori (1.15) ne pourrait pas s'imposer à domicile par au moins deux buts d'écart (1.42).

Fiabilité : 75 %

