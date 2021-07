PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire de Malmö contre le HJK Helsinki et au moins un but dans la rencontre (1.39)

Après sa victoire deux buts à un lors du premier duel disputé à domicile, Malmö est dans une très bonne posture pour aller chercher une demi-finale dans ce tournoi de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’ancien club de Zlatan Ibrahimovic doit donc terminer le boulot et ne pas perdre pour ne pas voir les prolongations se profiler. Sur ses six derniers matches, l’équipe suédoise a gagné cinq fois pour un nul. Attention tout de même au HJK qui compte douze succès sur ses quatorze dernières rencontres. Cependant je pense que Malmö a plus d’expérience et ne devrait pas craquer. Je vous propose donc de parier sur le fait que le club ne perde pas avec au moins un but dans la rencontre. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.39 !

