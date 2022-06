PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Mannarino bat Purcell (1.30)

Avec sa patte gauche précise et son jeu à plat, Adrian Mannarino adore jouer sur le gazon et on l'a vu à Hertogenbosh cette saison où il a atteint les demi-finales du tournoi battu par Daniil Medvedev. Le Français avait éliminé des joueurs comme De Minaur ou Nakashima pour se hisser dans le dernier carré. Il faudra tout de même se méfier de Purcell qui comme beaucoup d'Australien, est un spécialiste de cette surface. Au Challenger de Surbiton il a battu Querrey ou encore Herbert avant de perdre face à Kudla. Il sort des qualifications ici à Wimbledon. Cela pourrait donner un début de match serré mais je pense que Mannarino a l'expérience et le talent pour l'emporter pour une cote de 1.30 à mettre dans un combiné.

Les autres options :

Paul bat Verdasco en quatre sets (1.28)

Carreno-Busta bat Lajovic (1.34)

Grriekspoor bat Fognini (1.31)

Siniakova bat Chwalinska (1.34)

Garcia bat Miyazaki (1.28)

Cirstea bat Krunic (1.38)

Niemeier bat Wang (1.40)

Maria bat Sharma (1.47)

Kostyuk bat Swan (1.41)

Cote totale des dix paris sûrs : 20.06