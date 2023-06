PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 juin – Veikkausliiga - Finlande

Notre pronostic : Honka bat Vaasa (1.68)

Il est logique que Honka, 5e du championnat de Finlande, soit favori devant son public contre Vaasa, lanterne rouge de Veikkausliiga. Le dernier, qui ne compte qu’une seule victoire après onze journées, n’a plus battu son adversaire du jour depuis cinq ans et reste sur cinq défaites et deux nuls. Alors même si Honka n’a remporté que deux matches sur six à domicile depuis le début de la saison, je suis convaincu que la venue de Vaasa va lui permettre de signer un nouveau succès. Le VPS n’a par ailleurs pris qu’un seul point à l’extérieur et s’était incliné l’an dernier à la même époque à Espoo (ville du club de Honka) sur le score de 4-0. Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux de faire confiance au 5e… et la cote est élevée pour cette rubrique !

Fiabilité : 35 %

