PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 mai ATP Qualifications Roland Garros

Notre pronostic : victoire de Daniel face à Halys (1.37)

Ne prenez pas de risques avec cette rencontre qui devrait logiquement tourner en défaveur du Français. Quentin Halys est 222e mondial. Habitué du circuit secondaire, il n’a disputé qu’un seul tournoi sur le principal cette année. C’était tout de même l’Open d’Australie avec une défaite d’entrée face à Pablo Andujar au terme d’un match accroché (6-4, 7-5, 7-5). Il avait réussi à se sortir des qualifications, chose que je ne le vois pas réussir ici à Roland Garros. Taro Daniel était lui aussi parvenu à entrer dans le tableau du premier Grand Chelem de la saison et avait perdu dès le premier tour. Ensuite il a écumé les Challengers en s’offrant deux demi-finales à Belgrade et à Oeiras. Il est en confiance sur ocre et c’est pour cela que je le vois supérieur à Halys. Je pense que jouer le succès du Japonais est un coup sûr pour une cote de 1.37 !

Les autres options :

Victoire de Taberner face à Menezes (1.30)

Victoire de Putintseva face à Linette (1.54)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.74