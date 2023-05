PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Nantes (1.44)

Lille (5e) a besoin d’une victoire ce soir face à Nantes pour espérer terminer à la quatrième place, synonyme de Ligue Europa, avant de conclure lors du déplacement à Troyes samedi prochain. La mission du LOSC semble tout à fait accessible surtout que rien ne va plus pour les Canaris : trois points pris sur vingt-quatre possibles lors des huit dernières journées de championnat… sans compter l’humiliation en finale de la Coupe de France contre Toulouse (1-5). Malgré le départ de Kombouaré, remplacé par Aristouy, je crains que les Nantais soient résignés. Et comme Lille est invaincu depuis le 31 août 2022 au stade Pierre Mauroy et reste sur quatre succès consécutifs devant son public, je n’imagine pas une seconde un exploit des Canaris.

Fiabilité : 90 %

Les autres options

Lens bat Ajaccio par au moins deux buts d’écart (1.38)

Clermont ne perd pas contre Lorient (1.30)

Montpellier ne perd pas contre Nice (1.41)

Rennes ne perd pas contre Monaco (1.30)

Angers ne perd pas contre Troyes (1.27)

Marseille bat Brest (1.37)

Lyon bat Reims (1.60)

Cote totale des neuf paris sûrs : 13.18

Pariez sur Lille - Nantes ici