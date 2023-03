PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la Suède bat l’Azerbaïdjan et plus de 1,5 but dans le match (1.29)

Les Suédois n’ont pas pu résister aux Belges pour leur entrée en lice dans cette phase de qualification. Ils se sont lourdement inclinés (3-0), la faute à un triplé de Lukaku. Cette fois, l’adversité sera plus faible. L’Azerbaïdjan vient de prendre une belle raclée en Autriche (4-1). Pourtant les derniers résultats étaient bons avec une série de cinq victoires consécutives contre la Biélorussie, la Slovaquie, le Kazakhstan, la Moldavie et la Macédoine du Nord. Cependant, à l’extérieur, je ne vois pas les Azerbaïdjanais résister. Je vous propose donc un pari à priori sans risque avec la victoire de la Suède et plus de 1,5 but dans la rencontre pour une cote de 1.29.

Les autres options :

La France gagne en Irlande (1.45)

La République Tchèque gagne en Moldavie (1.20)

La Hongrie bat la Bulgarie (1.42)

La Serbie ne perd pas au Monténégro et au moins un but (1.29)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.11