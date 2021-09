PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 septembre Liga – Espagne

Notre pronostic : le Celta Vigo ne perd pas face à Getafe et moins de 4,5 buts dans la rencontre (1.29)

Match très important dans la lutte pour le maintien en Espagne. Les deux équipes ont beaucoup de mal en ce début de saison. Le Celta Vigo n’a pris que quatre points avec une victoire et un nul en six journées. Ce succès a eu lieu lors de la dernière journée à Levante (0-2). Un résultat très important chez un adversaire direct. Grenade compte un point de moins que ces deux clubs et est 18e et premier relégable. Les Grenadins n’ont toujours pas gagné et je ne les vois pas connaître pour la première fois le succès cette saison ce soir. Evidemment, on ne peut pas faire une confiance aveugle au Celta Vigo. C’est pourquoi je me couvrirais avec le fait qu’il ne perde pas. Je ne vois pas un spectacle de folie dans cette rencontre donc je vous propose le 1N et moins de 4,5 buts. Un pari qui me semble très probable.

