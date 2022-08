PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 août - Ligue 1

Notre pronostic : Lorient ne perd pas face à Clermont (1.30)

C’est un match intéressant entre deux équipes qui réalisent un bon mois d’août ! Après une victoire surprise à Rennes pour débuter, Lorient a confirmé par la suite en obtenant le point du nul à Toulouse. Proposant un jeu très attractif, les Merlus vont enfin jouer leur première rencontre de la saison à domicile et pourront compter sur le soutien de leur public. Il sera donc difficile pour Clermont d’enchaîner un troisième succès. Vainqueurs de Reims et de Nice après une défaite initiale face à Paris, les joueurs de Pascal Gastien procèdent en contre pour faire mal à leurs adversaires. Mais le système offensif des Lorientais pourrait bien les étouffer. Si un partage des points est loin d’être à exclure, je ne vois pas les Bretons s’incliner aujourd’hui.

Pariez sur Lorient - Clermont ici !

Les autres options :

Le PSG bat Monaco et plus de 1,5 but dans le match (1.25)

Brest ne perd pas face à Montpellier (1.25)

Lyon ne perd pas à Reims (1.22)

Tottenham gagne à Nottingham (1.45)

Le Real Madrid gagne sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1.45)

Le FC Barcelone bat Valladolid (1.20)

Villareal ne perd pas à Getafe (1.22)

Naples ne perd pas sur la pelouse de la Fiorentina (1.32)

Cote totale des neuf paris sûrs : 10.07