PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 avril – Liga - Espagne

Notre pronostic : la Real Sociedad ne perd pas sur la pelouse d’Osasuna et moins de 4,5 buts (1.33)

4e de Liga, la Real Sociedad est en très bonne position pour participer à la prochaine Ligue des Champions avec six points d’avance sur le Betis. Les Basques restent d’ailleurs sur un score nul et vierge sur la pelouse du club de Séville après l’avoir emporté face au Rayo Vallecano. Même si les résultats en déplacement ne sont pas bons pour la Sociedad, je ne pense qu’elle perdra ce soir. Osasuna est une équipe intéressante, 8e, avec comme objectif, une qualification en Coupe d’Europe. Pour cela il faudrait tenter de signer une troisième victoire consécutive. Je n’y crois pas et je vous propose le N2 avec moins de 4,5 buts pour une cote de 1.33 à mettre dans un combiné.

Pariez sur Osasuna – Real Sociedad ici !

Les autres options :

Dortmund ne perd pas à Bochum et au moins deux buts (1.27)

La Gantoise bat Westerlo (1.50)

Au moins deux buts entre Strasbourg et Lyon (1.25)

Alanyaspor ne perd pas contre Umraniyespor (1.30)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.12