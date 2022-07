PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 juillet - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Konyaspor bat le BATE Borisov (1.36)

Konyaspor, 3e du dernier championnat de Turquie, a déjà fait l'essentiel sur la pelouse du BATE Borisov à l'aller: victoire net et sans bavure 3-0 ! Les Turcs ont montré leur supériorité en Biélorussie et vont poursuivre leur parcours en Ligue Europa Conférence. La révélation de la saison dernière en Süper Lig voudra prouver à son public qu'elle est aussi capable de le régaler sur la scène européenne. Par ailleurs, le BATE n'a plus le niveau qui lui avait permis de réussir de très jolis coups en Coupe d'Europe dans un passé assez récent. Je vois vraiment mal comment les Biélorusses pourraient éviter la défaite à Konya. Par ailleurs, je vous suggère dix autres options dans cette rubrique. Si tout est juste vous gagnerez près de 250 € avec 10 € de mise.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Lilleström bat Seinajoen (1.31)

Radnicki bat Gzira (1.39)

Dunajska Streda bat Vikingur (1.39)

Osijek bat Petropavlovsk (1.37)

Cukaricki bat Union Luxembourg (1.30)

Steaua bat S. Tbilissi (1.29)

Maccabi Tel-Aviv bat Zira (1.31)

U. Craiova bat V. Shkoder (1.25)

PAOK bat Levski Sofia (1.41)

Viborg bat Suduva (1.29)

Cote totale pour les onze paris sûrs: 23.55

