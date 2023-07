PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 juillet - Supervisa (Roumanie)

Notre pronostic : Rapid Bucarest bat le FC Botosani (1.41)

Ce duel entre le Rapid Bucarest, prétendant à l'Europe, et le FC Botosani, équipe qui lutte pour ne pas descendre, devrait tourner à l'avantage des joueurs de la capitale. L'an dernier, le Rapid Bucarest avait terminé avec vingt points de plus que son adversaire du jour. Les «Ciocănari» ont également pris un bien meilleur départ dans cette saison 2023-2024 avec une victoire et un match nul, alors que Botosani n'a toujours pas gagné. De plus, dans les confrontations directes, il faut remonter à 2014 pour retrouver une victoire des «Botoșănenii». Depuis cette date, six rencontres ont été disputées entre les deux équipes, et 50% du temps, le Rapid Bucarest a gagné. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de surprise, victoire du club de la capitale.

