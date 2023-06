PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 juin – Euro Espoirs 2023

Notre pronostic : l’Italie bat la Norvège (1.64)

L’Italie doit gagner ce soir contre la Norvège pour atteindre les ¼ de finale de l’Euro Espoirs 2023… mais un nul pourrait suffire si la France ne perd pas contre la Suisse. On peut donc être confiant pour les Azzurri qui méritaient mieux qu’une défaite contre les Bleuets et qui ont montré de belles choses depuis le début de la compétition, notamment au niveau offensif. Vainqueur 3-2 de la Suisse après avoir chuté 2-1 face à la France, les Italiens ne devraient pas connaître trop de problèmes pour battre des Norvégiens déjà éliminés après leurs deux défaites, face aux Français et aux Suisses. Je vois mal comment les Scandinaves pourraient empêcher l’Italie d’accéder aux ¼ de finale.

Fiabilité : 75 %

