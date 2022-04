PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 avril – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : le Fenerbahce bat le Gaziantep Blp Spor (1.35)

Avec six victoires consécutives en championnat, le Fenerbahce est dans une forme étincelante et se place maintenant en 2e position à neuf longueurs du leader (Tranzonspor). Le titre est quasiment impossible à aller chercher mais il faudra garder cette place pour accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Gaziantep Blp Spor est lui très loin de cette espérance et s’est battu pour son maintien qui est presque acquis. Il faudrait une véritable catastrophe pour que ce ne soit pas le cas. Je pense que c’est un pari sûr que de miser sur le succès du Fenerbahce pour une cote de 1.35 !

