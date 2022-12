PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Toulouse (1.45)

Marseille accueille Toulouse pour son retour à la Ligue 1 et s’avance en tant que grand favori pour cette rencontre. Les Olympiens restent sur deux belles victoires contre Lyon (1-0) et à Monaco (3-2). Lors du seul match de préparation à cette nouvelle partie de saison, les Marseillais se sont inclinés à Sassuolo (3-2). Il faudra donc se concentrer sur ces deux succès contre des équipes de haut de tableau pour parvenir à s’imposer pour la troisième fois consécutive en championnat. Toulouse a très mal fini la première phase avec trois défaites de suite à Lens (3-0), contre Monaco (2-0) et à Rennes (2-1), des équipes qui évoluent dans les mêmes eaux que les Marseillais. Je vois donc ces derniers s’imposer au Vélodrome pour une cote de 1.45 à mettre dans un combiné.

Les autres options :

Lorient ne perd pas contre Montpellier (1.24)

Rennes ne perd pas à Reims (1.28)

L’Atletico Madrid bat Elche (1.20)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.76