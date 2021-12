PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 décembre– Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Manchester City s'impose à Brentford par au moins deux buts d'écart (1.47)

Manchester City, le leader anglais, marche sur l'eau en Premier League ! Neuf victoires consécutives, trente buts marqués et seulement six encaissés en deux mois. Lors des trois dernières journées de championnat, les Mancuniens ont régalé leurs fans: 7-0 face à Leeds, 4-0 à Newcastle et 6-3 contre Leicester. Dans ces conditions, je ne vois comment Brentford (12e) pourrait résister à l'armada offensive de Pep Guardiola. N'oublions pas que le promu a perdu une fois sur deux à domicile cette saison, contre Norwich, Chelsea, Leicester et Brighton, des clubs moins efficaces que les Cityzens en déplacement. En effet, City s'est imposé à l'extérieur sept fois sur neuf. Depuis fin octobre, les Mancuniens gagnent par au moins deux buts d'écart hors de leurs bases dans 75 % des cas.

Fiabilité : 75 %

