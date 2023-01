PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic : le Milan AC bat Sassuolo (1.46)

Il faut stopper l’hémorragie pour le Milan AC qui reste sur cinq rencontres sans victoire dont deux fessées reçues par l’Inter (3-0) et la Lazio (4-0). A la lutte pour le titre avec Naples, les Milanais ont dorénavant douze points de retard sur le leader et un seul d’avance sur le 5e. La victoire est impérative aujourd’hui contre Sassuolo qui n’a pris qu’un seul point depuis la reprise et se bat pour le maintien. Je pense que c’est l’adversaire idéal pour retrouver la victoire. Je ne vois pas les choses autrement et vous propose de jouer cette cote pour gonfler un combiné.

Pariez sur Milan AC – Sassuolo ici !

Les autres options :

Le PSG bat Reims (1.23)

Cologne ne perd pas à Schalke (1.26)

L’Atletico de Madrid ne perd pas à Osasuna (1.28)

Le Real Madrid ne perd pas contre la Real Sociedad et au moins un but (1.27)

La Juventus bat Monza (1.52)

La Lazio ne perd pas contre la Fiorentina (1.26)

Naples ne perd pas contre la Roma et au moins un but (1.28)

Cote totale des huit paris sûrs : 9.02