PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 juillet - Bundesliga (Autriche)

Notre pronostic : Le Red Bull Salzbourg bat Altach par au moins deux buts d'écart (1.70)

C'est le duel des extrêmes entre le RB Salzbourg et Altach pour l'ouverture de la nouvelle saison de Bundesliga en Autriche ! L'an dernier, le SCR Altach a terminé dernier lors de la saison régulière avant de se sauver in extrémis en première division lors des playoffs de relégation. Tout le contraire de Salzbourg, qui, une nouvelle fois, a décroché le titre de champion, le dixième de suite et le 17e de son histoire. Pour cette nouvelle année, les ambitions restent les mêmes pour «Die Bullen», qui aspirent à graver leur nom, une fois de plus, sur le trophée de la Bundesliga. Pour se mettre en confiance dès la première journée, quoi de mieux que d'affronter une équipe qui était toute proche de la relégation l'an passé ? Il ne devrait pas y avoir de surprise : victoire logique du RB Salzbourg !

