PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 mai – Roland Garros

Notre pronostic : Garcia bat Wang (1.38)

Caroline Garcia entre en lice aujourd’hui et se doit de reprendre confiance en gérant bien ce premier tour. La Lyonnaise est dans le creux de la vague et réalise une saison assez moyenne. Elle a tout de même disputé deux finales, toutes perdues. Mais n’a pas été capable d’aligner deux victoires sur terre battue. L’année dernière, c’est son titre en double avec Mladenovic qui avait lancé sa formidable fin de saison. Elle pourrait donc retrouver de belles sensations mais pour cela il faudra se défaire de Wang Xiyu. La jeune Chinoise de 22 ans est 62e mondial et sort d’un très bon tournoi de Rome où elle a atteint les 1/8e de finales, battue par sa compatriote Zheng. Cependant, Garcia devrait tout de même faire le boulot et lancer de la bonne manière cette quinzaine.

Pariez sur Garcia – Wang ici !

Les autres options :

Alexandrova bat Tomova (1.30)

Haddad Maia bat Maria (1.26)

Gracheva bat Gaffi (1.31)

Day bat Mladenovic (1.21)

Keys bat Kanepi (1.21)

Sinner bat Muller en trois sets (1.31)

Alcaraz bat Cobolli en trois manches (1.26)

Djokovic bat Kovacevic en trois sets (1.20)

Bautista-Agut bat Wu (1.41)

Cote totale des dix paris sûrs : 12.09