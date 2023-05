PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 mai - Roland Garros

Notre pronostic : Quentin Halys élimine Guido Pella (1.33) !

C'est un coup sûr qui ne sera pas une partie de plaisir pour le vainqueur désigné ! Quentin Halys, 88ème joueur mondial, affronte Guido Pella au premier tour des Internationaux de France de Roland Garros. On pourrait penser que l'Argentin, redescendu au délà de la 400ème place du classement ATP, est un pur terrien mais il n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour Porte d'Auteuil. Surtout, Pella n'a remporté qu'un seul match depuis plus de deux mois ! Halys, lui, alterne le bon et le mois bon sur l'ocre cette année mais rappelons qu'il a atteint les demi-finales du tournoi d'Estoril, seulement battu par le Norvégien Casper Ruud. Je vous conseille donc de miser sur un succès d'Halys (1.33). Fiabilité : 82%

Pariez sur Halys - Pella ici

Autres options :

N. Jarry bat H. Dellien (1.26)

F. Cerundolo bat J. Munar (1.33)

T. Paul bat D. Stricker (1.33)

C. Gauff bat R. Masarova (1.21)

Total des cinq paris sûrs : 3.58