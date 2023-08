PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 août – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : le Vitoria Guimaraes bat Celje (1.40)

Le spectacle avait été au rendez-vous lors du match aller entre Celje et le Vitoria Guimaraes. Les Portugais s’étaient difficilement imposés (4-3). Cela reste tout de même une victoire à l’extérieur et il faudra donc terminer le travail ce soir à domicile. Le 6e du dernier championnat du Portugal est très bon dans son stade avec dix victoires et trois nuls la saison passée. Celje vient de cartonner face à Mura avec un succès 5-0 en championnat de Slovénie. Les Slovènes avaient tout de même débuté leur saison par un nul en déplacement. Je pense que Guimaraes va s’imposer tranquillement pour une cote de 1.40 à mettre dans un combiné.

