PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Monaco bat Metz (1.43)

Même si Metz a pris plus de points à l’extérieur qu’à domicile cette saison et n’a perdu que quatre fois en quinze déplacements, je ne vois pas Monaco se faire surprendre à Louis II alors qu’il peut encore viser le titre. Afin d’espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, les Monégasques doivent réaliser un sans-faute d’ici la fin du championnat. L’ASM est la meilleure équipe française à domicile et compte le meilleur bilan depuis le début de l’année 2021 avec douze succès, deux nuls et une défaite à Strasbourg. De son côté, Metz marque un peu le pas depuis quelques semaines (un nul et deux défaites en trois journées). Par ailleurs, sur les huit dernières confrontations en Ligue 1, Monaco s’est imposé à sept reprises contre Metz, l’une de ses victimes préférées. Dans ces conditions, comment ne pas parier sur un succès des Rouge et Blanc sur leur Rocher ?

Fiabilité : 75 %

