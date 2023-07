PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 juillet - ATP Wimbledon

Notre pronostic : Djokovic bat Cachin en 3 sets et moins de 30,5 jeux (1.33) (VIA MYMATCH)

Le Serbe est en mission pour rafler son 24e titre du Grand Chelem en carrière. Favori n°1 de tous les bookmakers, Novak Djokovic comme son aventure dans le tournoi face à l'Argentin Pedro Cachin. À l'aise sur toutes les surfaces, le n°2 mondial l'est particulièrement sur le gazon de Wimbledon où il a déjà remporté sept titres. Vainqueur de Roland-Garros, Djokovic est dans une forme exceptionnelle et son adversaire, qui n'est pas du tout un adepte de l'herbe, aura bien du mal à se défendre. Le quadruple tenant du titre ne vacillera pas dès le premier tour et voudra envoyer un message fort à la concurrence dès son entrée en lice. Je pense que le Serbe ne laissera pas la moindre chance à l'Argentin. Victoire en trois sets avec moins de 30,5 jeux dans le match.

