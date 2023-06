PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 juin – Finale FA Cup – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City bat Manchester United (1.49)

Derby mancunien au programme pour cette finale de la FA Cup. Manchester City, déjà champion d’Angleterre, pourrait aller chercher un autre titre une semaine avant la finale de la Ligue des Champion. Les Citizens sont largement favoris et c’est tout à fait logique même s’ils ont perdu à Old Trafford en championnat (2-1). Le match aller avait été à sens unique avec un succès 6-3 à l’Ethiad grâce à des triplés de Phil Foden et Erling Haaland. United a bien fini sa saison de Premier League avec quatre victoire d’affilée pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Je ne vois pas autre chose qu’un succès de l’équipe de Pep Guardiola ce soir. Un pari qui me paraît sûr, coté à 1.49 !

Les autres options :

Leipzig ne perd pas contre Francfort (1.21)

Le PSG bat Clermont (1.20)

Lille gagne à Troyes (1.22)

Monaco bat Toulouse (1.44)

Rennes ne perd pas à Brest et au moins un but (1.20)

Cote totale des six paris sûrs : 4.55