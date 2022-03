PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 mars - Coupe de Belgique 1/2 finale retour

Notre pronostic: Anderlecht bat Eupen et plus de 1,5 but dans le match (1.39)

Il y a un mois, Eupen et Anderlecht se séparaient dos à dos en 1/2 finale aller de la Coupe de Belgique (2-2). Trois jours plus tard à Bruxelles, le KAS (16e et premier non relégable) chutait lourdement (4-1) sur la pelouse du 4e de Jupiler Pro League. Cela peut vous donner une idée du scénario de ce soir en 1/2 finale retour. Eupen n'a pas remporté le moindre match en 2022 (4 nuls et 5 défaites) alors qu'Anderlecht reste sur trois victoires et un nul en quatre rencontres. Le classement en championnat, la forme du moment et les dernières confrontations... tout plaide en faveur des favoris ! Alors je vous suggère de leur faire confiance, en ajoutant plus de 1,5 but afin de faire un peu grimper la cote (de 1.26 à 1.39).

Fiabilité : 80 %

