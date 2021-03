PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 mars Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire du PSG à Bordeaux (1.49)

Cette fois c’est un pari à priori sûr que je vous propose avec ce succès des Parisiens sur la pelouse de Girondins. Non seulement revanchards après le nul concédé au Parc lors de la phase aller (2-2), les joueurs de Pochettino se doivent de glaner le plus de points possible lors de ce genre de rencontre où ils ont largement l’avantage. Attention quand même car il fraudra gérer les nombreuses absences pour cette rencontre. Verratti, Neymar Mbappe, Florenzi et Bernat ne seront pas présents. Des doutes existent encore sur Di Maria et Icardi. Mais même avec l’équipe bis, le club de la capitale devrait s’imposer chez une équipe qui n’a pris qu’un seul point sur les six dernières rencontres qu’elle a disputées. Les Girondins, alors qu’ils allaient mieux se sont mis à complètement déjoués. Laurent Koscielny est même monté dans les tours en pointant le manque de professionnalisme de certains de ses coéquipiers. La crise n’est pas loin pour les Bordelais. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur la victoire parisienne.

