PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Nice ne perd pas face à Strasbourg et moins de 4,5 buts dans le match (1.35)

L’OGC Nice est dans le partage depuis le début de l’exercice. Les Aiglons ont, en effet, concédé le nul à trois reprises contre Lille (1-1), Lorient (1-1) et Lyon (0-0). S’ils ont montré de belles choses sur le terrain lors de leurs deux premières rencontres, la dernière performance face à l’OL fut particulièrement insipide. En face, Strasbourg fait le travail malgré un mercato agité. Car les Alsaciens ont certes enregistré quelques recrues mais plusieurs départ importants sont également à signaler, à l’image de Diallo et Bellegarde. S’ils ont pris 6 points à domicile, les Strasbourgeois ont, en revanche, pris l’eau à Monaco (0-3). En pleine transition, il leur sera difficile de s’imposer à Nice au cours d’un match qui s’annonce fermé.

Pariez sur Nice – Strasbourg ici !

Les autres options :

Toulouse ne perd pas face à Clermont (1.25)

Reims ne perd pas à Metz (1.22)

Le PSG ne perd pas à Lyon et plus de 1,5 but dans le match (1.26)

L’Atletico Madrid bat le FC Séville (1.48)

Francfort ne perd pas face à Cologne (1.29)

Porto bat Arouca (1.24)

Le Besiktas bat Sivasspor (1.38)

L’Ajax Amsterdam gagne sur la pelouse du Fortuna Sittard (1.36)

Cote totale des neuf paris sûrs : 11.53