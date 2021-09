PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 septembre – US Open

Notre pronostic : Rublev bat Tiafoe (1.34)

Cette fois c’est un pari moins risqué que je vous propose. Rublev a réussi le voyage sur le continent américain en atteignant la finale à Cincinnati. Il a perdu sèchement face à Zverev, preuve de son manque de confiance dans les grands rendez-vous. Cette fois nous n’y sommes pas encore. Le Russe a un troisième tour abordable même si Tiafoe a le talent pour le gêner. L’Américain joue très bien lorsqu’il est sur ses terres. Il a été très solide face à Eubanks et Pella lors de ses deux premiers matches. Toujours est-il que le niveau va se relever beaucoup plus. Andrey a de grosses ambitions. Lors de sa dernière rencontre il a eu du mal à démarrer mais a ensuite déroulé dans les deux dernières manches pour s’imposer. C’est évidemment possible que Tiafoe prenne un set mais je pense qu’à la fin, Rublev devrait s’imposer pour une cote de 1.34 !

L’autre option :

Van De Zandschulp bat Bagnis (1.39)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.86