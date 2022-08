PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 août – Premier League

Notre pronostic : Crystal Palace ne perd pas face à Brentford (1.30)

Contrairement à ce que sa 14e place laisse penser, Crystal Palace nous montre de très belles choses depuis le début du mois d’août. Ses deux défaites l’ont été face à Arsenal et sur la pelouse de Manchester City, après avoir mené 2-0. Collectivement très bons, les joueurs de Patrick Vieira ont aussi obtenu le point du nul à Anfield, contre Liverpool, avant de s’imposer face à Aston Villa. Le technicien français peut toujours compter sur l’excellent Wilfried Zaha, déjà auteur de trois buts. De son côté, Brentford se montre également solide. Mais, malgré une belle attaque, les Bees sont plus en difficulté en déplacement. Moins impressionnants que leur rival du soir, je ne les vois pas repartir de Selhurst Park avec la victoire.

