PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 décembre– Premier League - Angleterre Notre pronostic: Manchester United bat Burnley (1.30)

Même si ce n'est pas brillant dans le jeu, Manchester United (7e) va mieux: trois victoires et deux nuls lors des cinq dernières journées de Premier League. Certes, le dernier match des Red Devils n'a pas convaincu leur nouvel entraîneur Ralf Rangnick (1-1 à Newcastle) mais on peut imaginer que les Mancuniens puissent poursuivre leur série d'invincibilité en recevant Burnley (18e) et reviennent ainsi dans la "Zone Europe", à hauteur de West Ham, l'actuel 5e. N'oublions pas que les Clarets n'ont toujours pas réussi à gagner à l'extérieur et qu'ils n'ont pris que quatre points sur vingt-quatre possibles en huit déplacements. Pour moi, la victoire de Man. Utd à Old Trafford ne fait guère de doute.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Braga ne perd pas à Arouca et plus de 1,5 but dans le match (1.43)

Porto ne perd pas contre Benfica et plus de 1,5 buts dans le match (1.44)

Paços de Ferreira ne perd pas contre Santa Clara (1.35)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 3.61

