PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 juillet – Eliteserien - Norvège

Notre pronostic : Bodo/Glimt bat Tromsö et plus de 1,5 but dans le match (1.44)

Champion de Norvège en 2020 et 2021, Bodo/Glimt a perdu son titre en 2022 (Molde vainqueur) mais compte bien le récupérer cette année. C’est bien parti car le club de Bodo est leader d’Eliteserien avec neuf longueurs d’avance sur Viking Stavanger à mi-parcours avec treize victoires, deux nuls et une défaite en seize journées. De son côté, Tromsö (3e) n’a perdu qu’un seule fois cette saison à l’extérieur… lors de son dernier déplacement, sur la pelouse de Rosenborg. En revanche, le club du nord de la Norvège éprouve de grosses difficultés face à son adversaire du jour depuis quatre ans : un seul succès (sur sa pelouse) pour un nul et cinq défaites en sept confrontations ! Comme les trois dernières ont engendré quinze buts et que Bodo/Glimt a éliminé Tromsö (3-2) en Coupe de Norvège il y a un mois, je vous propose d’ajouter + de 1,5 but à la victoire des favoris à domicile pour faire grimper la cote à 1.44.

Fiabilité : 75 %

