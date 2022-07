PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 juillet - Super Coupe d'Allemagne

Notre pronostic: le Bayern ne perd pas contre Leipzig et plus de 1,5 but dans le match (1.41)

Quatorze confrontations en six ans et seulement une victoire de Leipzig face au Bayern (en 2018) ! La saison dernière, les Munichois se sont imposés à deux reprises (4-1 et 3-2). Même si Robert Lewandowski a quitté l'Allemagne pour le FC Barcelone à l'intersaison, le champion en titre a encore des armes offensives avec l'arrivée de Sadio Mané qui a rejoint Sané, Gnabry, Müller, Musiala et Choupo-Moting, sans oublier le jeune Rennais Tel, qui vient de signer au Bayern pour près de trente millions, bonus inclus. Une nouvelle fois, les Bavarois sont favoris à leur propre succession et voudront frapper fort d'entrer en remportant la Super Coupe d'Allemagne contre l'un de ses rivaux principaux. Je serais tenté de vous proposer la victoire des hommes de Nagelsmann à 1.90. Mais soyons raisonnable pour cette rubrique avec le N2 et plus de 1,5 but (1.41).

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Porto bat Tondela par au moins deux buts d'écart (1.41)

Cluj bat Mioveni (1.23)

HJK bat Mariehamn (1.27)

La Gantoise bat St Trond (1.52)

Rosenborg ne perd pas à Skien (1.33)

Bodo/Glimt ne perd pas à Aalesund (1.21)

Ham Kam ne perd pas contre Kristiansund (1.21)

Anderlecht ne perd pas sur la pelouse du Cercle Bruges (1.27)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 11.67

