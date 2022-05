PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 mai – 1/8 finale Roland Garros

Notre pronostic : Medvedev bat Cilic (1.33)

Daniil Medvedev ne fait pas de bruit mais il est en train d’écraser tous ses adversaires. Le Russe a battu logiquement Bagnis et Djere. Contre Kecmanovic, on se disait qu’il pouvait avoir des difficultés et finalement le 2e mondial n’a perdu que huit petits jeux. Impressionnant ! Il commence à bien aimer la terre battue parisienne et c’est tant mieux. Cette fois il fera face à un joueur qui n’est pas non plus un spécialiste mais qui fait un très bon début de tournoi. Cilic a battu les Hongrois Balazs et Fucsovics avant de battre Gilles Simon. Cependant je ne le vois pas gagner face au Russe qui semble en pleine forme. Je parierais donc sur son succès pour une cote de 1.33 !

