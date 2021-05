PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 mai Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : victoire du Rayo Vallecano face à Lugo (1.56)

Le Rayo doit gagner pour être certain de disputer les phases finales dans le but de monter en Liga. L’objectif est donc de conclure de la plus belle des manières cette saison de championnat en enchaînant une quatrième victoire consécutive. Actuellement 6e, le Vallecano, peut se faire rattraper par Gijon, 7e. Attention tout de même car en face Lugo peut avoir peur. 18e de cette Liga 2 qui compte vingt-deux équipes, le club est à égalité de points avec le 19e et premier relégable Logrones. Le maintien est loin d’être fait d’autant que je pense que le Rayo va s’imposer aujourd’hui. La cote me paraît sûre et c’est pourquoi je vous conseille de tenter ce pari, idéal pour entrer et faire gonfler un combiné plus large !

