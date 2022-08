PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 août - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat Clermont (1.38)

Co-leader avec le Paris-SG et Lens (10 pts chacun), Marseille part logiquement favori à domicile face à Clermont (9e). L'OM reste sur une performance très aboutie à Nice (3-0) et compte bien rester au contact du PSG le plus longtemps possible. Cela passe évidemment par un succès contre les Auvergnats qui viennent de perdre à Lorient et n'avait pas vraiment existé contre Paris en ouverture de la saison (défaite 5-0). Le CF63 compte certes deux victoires en quatre journées, mais c'était contre les 18e (Nice) et 19e (Reims). Pour toutes ces raisons, parier sur un succès de Marseille devant son public me paraît fort peu risqué. Pour doubler votre mise, vous pouvez même envisager au moins deux buts d'écart en faveur des Olympiens. A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Monaco bat Troyes (1.33)

Lyon bat Auxerre (1.26)

Rennes bat Brest (1.48)

Lens bat Lorient (1.49)

Lille ne perd pas contre Nice (1.27)

Montpellier ne perd pas contre Ajaccio (1.27)

Liverpool bat Newcastle (1.30)

Arsenal bat Aston Villa (1.46)

Twente bat Excelsior (1.25)

Naples bat Lecce (1.26)

Juventus bat Spezia Calcio (1.26)

Cote totale pour les douze paris sûrs: 30.98

