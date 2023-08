PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Besiktas bat le Dynamo Kiev (1.45)

Il s'agit d'une des rencontres les plus intéressantes de ces barrages pour la Ligue Europa Conférence. A l'aller, Besiktas est allé s'imposer à Bucarest, stade où évolue le Dynamo Kiev en raison de la guerre. Une victoire trois buts à deux qui donne un léger avantage aux Turcs qui seront bien chez eux pour ce match retour. Un avantage certain dans l'optique d'intégrer la phase de poules de cette compétition. De plus, les Ukrainiens comptent trois défaites lors de leurs quatre dernières rencontres alors qu'il faut remonter au 4 février pour voir un revers de Besiktas. Je vous propose donc de miser sur la victoire des Stambouliotes pour une cote de à mettre dans un combiné.

Les autres options :

Cote totale des neuf paris sûrs : 11.13