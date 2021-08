PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 août - Veikklausliiga - Finlande

Notre pronostic: l'Inter Turku s'impose à Kotka (1.33)

Pour cause de trêve internationale (début demain des rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar), les matches de football sont très rares aujourd'hui en Europe. Cependant, j'ai déniché pour vous un "pari sûr" en Finlande. L'Inter Turku, 4e de Veikklausliiga, se déplace à Kotka, la lanterne rouge qui ne compte que huit petits points et se sait déjà condamnée à la relégation. Le FC KTP n'a en effet remporté qu'un seul match cette saison pour cinq nuls et dix défaites mais n'a pas encore réussi à gagner devant son public (deux nuls et cinq revers en sept rencontres). Pas vraiment rassurant avant d'accueillir l'Inter qui l'a battu dans 80 % des cas lors des dix dernières confrontations.

Fiabilité: 80 %

