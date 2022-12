PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Newcastle bat Leeds (1.42)

Où s’arrêtera Newcastle ? Les Magpies réalisent une saison exceptionnelle et restent actuellement sur une série de huit victoires et un nul lors des neufs derniers matches de Premier League. Installés dans le Big 4 depuis plusieurs semaines, ils n’ont perdu qu’une seule rencontre, toutes compétitions confondues, au cours de cet exercice. Les joueurs d’Eddie Howe sont, de plus, toujours invaincus à domicile, portés par un Almiron dans une forme étincelante. C’est dire si la mission est quasi-impossible pour Leeds aujourd’hui. D’autant plus que les Peacocks sont en grande difficulté en déplacement, étant la deuxième plus mauvaise équipe du royaume. S’ils marquent beaucoup, ils encaissent surtout trop de buts. Au cours d’une rencontre qui promet d’être prolifique, je les vois s’incliner contre un tel adversaire.

Les autres options :

Le FC Barcelone bat l’Espanyol Barcelone (1.22)

Manchester City bat Everton et plus de 2,5 buts dans le match (1.36)

Fulham ne perd pas face à Southampton (1.23)

Arsenal ne perd pas à Brighton (1.26)

Manchester United ne perd pas à Wolverhampton (1.22)

Cote totale des six paris sûrs : 4.46

