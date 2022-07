PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 juillet – Super League – Suisse

Notre pronostic : les Young Boys Berne battent le Grasshopper Zurich (1.35)

Peu de risques concernant ce match pour la 3e journée du championnat suisse. Les Young Boys Berne sont très largement favoris de cette rencontre. Troisièmes du dernier exercice, ils voudront reconquérir ce titre de champion qu’ils détenaient sans interruption depuis 2018 et autant dire que, depuis la reprise, c’est parfait pour le club bernois qui a gagné les quatre rencontres qu’il a disputées. Deux en championnat face à Zurich (4-0) et à Sion (3-0) ainsi que deux autres en qualifications pour la Ligue Europa Conférence contre le FK Liepaja. Le Grasshopper a lui aussi remporté son seul et unique match de championnat contre Lugano (2-1) mais il me semble que la marche est bien trop haute en déplacement aujourd’hui. Je vous propose donc de miser sur le succès des Young Boys Berne pour une cote de 1.35, à mettre, pourquoi pas, dans un combiné.

