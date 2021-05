PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 mai Euro U21 – ¼ de finale

Notre pronostic : l’Espagne se qualifie pour la demi-finale face à la Croatie (1.33)

Les Espagnols partent favoris de leur rencontre face aux Croates. C’est logique car l’Espagne a terminé la phase de groupes invaincue avec deux victoires face à la République Tchèque et la Slovénie et un nul contre l’Italie, le tout sans encaisser de but. Les jeunes espagnols partent même favoris de la compétition et je ne les vois pas tomber face à la Croatie qui a eu beaucoup de chance dans sa poule D qu’ils ont fini à la 2e place loin derrière le Portugal avec seulement trois points, à égalité avec l’Angleterre et la Suisse. Je pense donc qu’il y a une différence criante entre les deux formations et c’est pourquoi je pense que les Espagnols vont gagner (1.70). Pour me couvrir et vous proposer un pari sûr je vous conseille de parier sur la qualification de l’Espagne pour le tour suivant que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongations ou aux tirs au but. Un pari idéal pour entrer dans un combiné (1.33).

Les autres options :

L’Allemagne U21 se qualifie en demi-finale contre le Danemark U21 (1.43)

Le Portugal U21 se qualifie face à l’Italie U21 (1.49)

La France U21 se qualifie contre les Pays-Bas U21 (1.54)

Cote totale des paris sûrs : 4.36