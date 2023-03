PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 mars – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Francfort bat Bochum (1.50)

La trêve internationale a peut-être fait du bien à Francfort qui est sur une triste série de six rencontres sans victoire. L’Eintracht a glissé au sixième rang à six points du top 4 et cinq de la 5e place. Il faudrait donc tout de suite réagir pour les coéquipiers de Kolo Muani. Bochum, 14e, est sorti de la zone de relégation en s’imposant lors des deux dernières journées à Cologne (2-0) et face au RB Leipzig (1-0). Deux très bons résultats pour se donner le plein de confiance. Cependant, j’ai peur que cette pause ait cassé la dynamique. Je vous propose la victoire de Francfort. Un pari presque sûr pour gonfler un combiné.

Pariez sur Francfort – Bochum ici !

Les autres options :

Marseille bat Montpellier (1.43)

Le Royal Antwerp ne perd pas à Waregem et au moins un but (1.26)

Majorque ne perd pas contre Osasuna et moins de 4,5 buts (1.25)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.38