PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: le CSKA Sofia bat St Patricks (1.52)

Le championnat de Bulgarie est d'un niveau supérieur à celui d'Irlande et le CSKA est tous les ans l'un des concurrents principaux du Ludogorets Razgrad qui truste les titres dans son pays depuis près de dix saisons... contrairement à St Patricks, une seule fois champion d'Irlande (2013) au 21e siècle. Sofia peut s'appuyer sur une expérience des premiers tours européens bien supérieure à celle de leurs adversaires du jour. Par ailleurs, les "Pats" restent sur une défaite à domicile en Cup face à Waterford (3-2) et n'ont plus gagné en déplacement depuis trois mois. Enfin, si la règle des buts à l'extérieur en cas d'égalité n'avait pas changé, les Irlandais ne seraient pas présents au rendez-vous de ce soir à Sofia: 1-1 à domicile et 0-0 à Mura (Slovénie) puis qualification aux tirs au but lors du tour précédent. Dans ces conditions, cette cote de 1.52 pour la victoire des Bulgares me paraît très attrayante.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Molde bat Kisvarda (1.41)

AIK Solna bat Tetovo (1.42)

Mol Vidi bat Petrocub (1.38)

Apoel Nicosie bat Petropavlovsk (1.39)

Viking Stavanger bat Sligo Rovers (1.46)

Mostar ne perd pas contre Tobol (1.28)

Hajduk Split ne perd pas contre Guimaraes (1.36)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 14.84

Pariez sur CSKA Sofia - St Patricks ici