PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 avril Ligue 1 - France

Rennes a stoppé l’hémorragie. Après six revers de suite, les Rennais ont retrouvé le goût de la victoire lors de leurs deux derniers matches face à Strasbourg (1-0) et à Metz (1-3). Ils restent donc en course pour l’Europe avec quatre points de retard avant cette journée sur Lens, 5e. Attention tout de même à Reims qui ne perd plus avec six rencontres de suite sans défaite. Cependant il faudra faire sans Abdelhamid en défense centrale aujourd'hui. C’est un gros coup dur pour les Rémois. C’est pourquoi je ne les vois pas l’emporter aujourd’hui. Je vous conseille aussi d’ajouter au N2 le fait qu’il y ait moins de 3,5 buts dans la rencontre. Un pari sûr coté à 1.49, idéal pour entrer dans un combiné plus large.

