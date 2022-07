PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Kyrgios bat Nakashima (1.30)

On se souviendra longtemps de ce duel entre Kyrgios et Tsitsipas. Le Grec a compléteùent craqué psychologiquement face à l’Australien qui a joué son rôle à la perfection : du trash-talking, des coups exceptionnels et un mental d’acier pour s’imposer en quatre manches. Kyrgios a un énorme coup à jouer dans ce tournoi et il le sait. Son tableau est dégagé et il rêve d’une demi-finale contre Nadal. Pour cela il faudra passer l’obstacle Nakashima. L’Américain est un très bon joueur, solide des deux côtés mais il n’a ni le talent ni la science du jeu sur gazon de Nick Kyrgios. Je miserais donc assez sûrement sur le succès de ce dernier pour faire gonfler un combiné !

Pariez sur Nakashima – Kyrgios ici !

Les autres options :

Nadal gagne le premier set contre Van De Zandschulp et remporte le match (1.29)

Fritz bat Kubler (1.22)

De Minaur remporte la première manche contre Garin et le match (1.32)

Rybakina bat Martic (1.47)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.97